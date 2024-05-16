Руни о Рэшфорде: «Маркус способен играть на топ-уровне, но ему стоит спросить себя, не пора ли уйти куда-то еще. Я хочу, чтобы он остался в «МЮ», но ему нужно собраться с мыслями»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Уэйн Руни высказался о будущем Маркуса Рэшфорда в «МЮ».

«Все мы знаем, что Маркус способен играть на топ-уровне. Я лишь задаюсь вопросом, не пора ли самому Маркусу перейти куда-то еще? Я не знаю. Думаю, он должен сам задать себе этот вопрос.

Я хочу, чтобы он остался и бил рекорды в этом клубе. Но он должен собраться с мыслями, успокоиться и снова стать таким игроком, каким, как мы знаем, он может быть», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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2 комментария
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Когда-то Светоч подобное про Глушакова говорил.
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Из-за депутатского мандата Уйну приходится довольно осторожно высказываться 🥲
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