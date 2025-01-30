Руни о Рэшфорде: «Он занимался на базе «МЮ» там, где проходили родители, которые привезли детей на игры. Я думал, как Маркусу должно быть неловко»
27-летний форвард не попал в заявку команды на матч в седьмой раз подряд. В последний раз он выходил на поле 12 декабря в матче Лиги Европы.
«В воскресенье я приехал в Каррингтон (там находится база клуба – Спортс’‘), чтобы привезти детей на матч, а Рэшфорд был на тренировочном поле с тренером по физподготовке.
Он занимался прямо там, где проходили родители, которые привезли детей на игры. Я смотрел и думал, как же ему должно быть неловко», – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.
Кин о Рэшфорде: «Ему должно быть стыдно. Если Маркус хочет уехать, это еще одна причина тренироваться как следует. Не понимаю этого»
Аморим о Рэшфорде вне заявки на матч с «Фулхэмом»: «Скорее возьму тренера вратарей, чем игрока, который не выкладывается каждый день. Все футболисты в одинаковой ситуации»
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