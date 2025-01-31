«Барса» за 4,5+0,5 млн евро продала воспитанника Эрнандеса «Аль-Иттихаду» Бензема

Воспитанник «Барселоны» Унаи Эрнандес перешел в «Аль-Иттихад».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера игрока составила 4,5 млн + 500 тысяч евро.

Соглашение с саудовским клубом, где выступает Карим Бензема, подразумевает пункт о выплате процента при последующем трансфере.

20-летний полузащитник является воспитанником Ла Масии. Футболист не провел за основную команду «Барселоны» ни одного официального матча, он выступал за вторую команду.

Со статистикой испанца можно ознакомиться здесь .

Изображение: x.com/ittihad