«Барса» за 4,5+0,5 млн евро продала воспитанника Эрнандеса «Аль-Иттихаду» Бензема
Воспитанник «Барселоны» Унаи Эрнандес перешел в «Аль-Иттихад».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера игрока составила 4,5 млн + 500 тысяч евро.
Соглашение с саудовским клубом, где выступает Карим Бензема, подразумевает пункт о выплате процента при последующем трансфере.
20-летний полузащитник является воспитанником Ла Масии. Футболист не провел за основную команду «Барселоны» ни одного официального матча, он выступал за вторую команду.
Со статистикой испанца можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/ittihad
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Аль-Иттихада»
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