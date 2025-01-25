«Барса» близка к продаже 20-летнего воспитанника Унаи Эрнандеса в «Аль-Иттихад» Бензема за 4-5 млн евро

«Барса» близка к продаже воспитанника Унаи Эрнандеса в «Аль-Иттихад» .

Трансфером занимается Рамон Планес , бывший технический секретарь «Барселоны», а ныне спортивный директор «Аль-Иттихада », за который выступает экс-форвард «Реала» Карим Бензема . Планес следит за Унаи со времен работы в каталонском клубе.

Стоимость перехода оценивается в 4-5 млн евро, поскольку контракт 20-летнего полузащитника истекает летом 2025 года.

Унаи Эрнандес является воспитанником Ла Масии. Футболист не провел за основную команду «Барселону» ни одного официального матча.