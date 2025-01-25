«Барса» близка к продаже 20-летнего воспитанника Унаи Эрнандеса в «Аль-Иттихад» Бензема за 4-5 млн евро
«Барса» близка к продаже воспитанника Унаи Эрнандеса в «Аль-Иттихад» .
Трансфером занимается Рамон Планес, бывший технический секретарь «Барселоны», а ныне спортивный директор «Аль-Иттихада», за который выступает экс-форвард «Реала» Карим Бензема. Планес следит за Унаи со времен работы в каталонском клубе.
Стоимость перехода оценивается в 4-5 млн евро, поскольку контракт 20-летнего полузащитника истекает летом 2025 года.
Унаи Эрнандес является воспитанником Ла Масии. Футболист не провел за основную команду «Барселону» ни одного официального матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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