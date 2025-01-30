Харгривз оценил работу Аморима в «МЮ» на 4 из 10, Сэвидж – на 3
Оуэн Харгривз не лучшего мнения о работе Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».
Бывшего полузащитника манкунианцев попросили озвучить, какую оценку по десятибалльной шкале получил бы от него португальский тренер за период во главе команды.
«Четыре – это максимум», – ответил Харгривз в эфире TNT Sports.
Робби Сэвидж, его коллега, высказался еще жестче: «Большие матчи... Против «Ман Сити» – хорошо, против «Арсенала» – хорошо. Тройка, я бы сказал».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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