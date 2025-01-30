Харгривз оценил работу Аморима в «МЮ» на 4 из 10, Сэвидж – на 3

Оуэн Харгривз не лучшего мнения о работе Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

Бывшего полузащитника манкунианцев попросили озвучить, какую оценку по десятибалльной шкале получил бы от него португальский тренер за период во главе команды.

«Четыре – это максимум», – ответил Харгривз в эфире TNT Sports.

Робби Сэвидж , его коллега, высказался еще жестче: «Большие матчи... Против «Ман Сити » – хорошо, против «Арсенала » – хорошо. Тройка, я бы сказал».