Министр спорта Саудовской Аравии о Салахе: «Хотели бы видеть его у нас. Чувствуем себя единым целым с египтянами, если говорить о культуре, истории»
Министр спорта Саудовской Аравии хочет видеть Мохамеда Салаха в местной лиге.
«Разумеется, потому что в том случае, если он подходит нам по всем параметрам, мы бы хотели его видеть у нас. Мы чувствуем себя единым целым с египтянами, если говорить о культуре, истории и так далее.
Так что было бы приятно, было бы привилегией видеть Мо Салаха или других футболистов, являющихся примером для подражания, в Саудовской Аравии.
Произойдет ли это? Это, как и переговоры, зависит от клубов», – сказал Абдул-Азиз ибн Турки Аль-Фейсал в интервью Пирсу Моргану.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
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