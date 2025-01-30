Министр спорта Саудовской Аравии о Салахе: «Хотели бы видеть его у нас. Чувствуем себя единым целым с египтянами, если говорить о культуре, истории»

Министр спорта Саудовской Аравии хочет видеть Мохамеда Салаха в местной лиге.

«Разумеется, потому что в том случае, если он подходит нам по всем параметрам, мы бы хотели его видеть у нас. Мы чувствуем себя единым целым с египтянами, если говорить о культуре, истории и так далее.

Так что было бы приятно, было бы привилегией видеть Мо Салаха или других футболистов, являющихся примером для подражания, в Саудовской Аравии.

Произойдет ли это? Это, как и переговоры, зависит от клубов», – сказал Абдул-Азиз ибн Турки Аль-Фейсал в интервью Пирсу Моргану.