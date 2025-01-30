Мостовой о желании Малкома вернуться в «Зенит»: «Смешно, если честно. Не думаю, что сейчас это будет уместно. Наверное, ему стало скучно»
Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Малкома в «Зенит».
Сообщалось, что бразильский вингер не ощущает себя ценным игроком в «Аль-Хилале» и хочет вернуться в петербургский клуб летом.
«Малком хочет вернуться в Россию? Если честно, то это смешно. Как такое возможно?
Малком оставил яркий след в «Зените», но не думаю, что сейчас его возвращение будет уместным. Наверное, там ему стало скучно. Заработал денег, и сейчас хочет поиграть в футбол немного», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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