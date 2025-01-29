Неймар хочет играть в топ-лиге Европы. Он использует время в «Сантосе» для набора формы
Неймар хотел бы снова поиграть в Европе.
Бразилец, покинув «Аль-Хилаль», присоединится к «Сантосу» на полгода.
ESPN подтверждает информацию Флориана Плеттенберга о том, что форвард намерен вернуться в Европу, и уточняет, что его интересуют лиги из числа пяти сильнейших.
Отмечается, что за время в «Сантосе» Неймар намерен набрать форму и восстановить технические и физические навыки, пострадавшие вследствие разрыва крестообразной связки.
Первой игрой нападающего в составе бразильской команды может стать встреча с «Ботафого» (6 февраля).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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