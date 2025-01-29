Неймар хочет играть в топ-лиге Европы. Он использует время в «Сантосе» для набора формы

Неймар хотел бы снова поиграть в Европе.

Бразилец, покинув «Аль-Хилаль », присоединится к «Сантосу » на полгода .

ESPN подтверждает информацию Флориана Плеттенберга о том, что форвард намерен вернуться в Европу, и уточняет, что его интересуют лиги из числа пяти сильнейших.

Отмечается, что за время в «Сантосе» Неймар намерен набрать форму и восстановить технические и физические навыки, пострадавшие вследствие разрыва крестообразной связки.

Первой игрой нападающего в составе бразильской команды может стать встреча с «Ботафого» (6 февраля).