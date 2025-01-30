Роджерс из «Астон Виллы» – игрок недели в ЛЧ. Он обошел Лаутаро, Дембеле и Гризманна

Морган Роджерс из «Астон Виллы» признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Полузащитник «Астон Виллы » сделал хет-трик в ворота «Селтика» (4:2) в матче заключительного тура общего этапа ЛЧ.

В голосовании Роджерс обошел отметившихся хет-триками форварда «Интера » Лаутаро Мартинеса и вингера «ПСЖ » Усмана Дембеле, а также нападающего «Атлетико » Антуана Гризманна, сделавшего дубль в ворота «Зальцбурга» (4:1).