Роджерс из «Астон Виллы» – игрок недели в ЛЧ. Он обошел Лаутаро, Дембеле и Гризманна
Морган Роджерс из «Астон Виллы» признан игроком недели в Лиге чемпионов.
Полузащитник «Астон Виллы» сделал хет-трик в ворота «Селтика» (4:2) в матче заключительного тура общего этапа ЛЧ.
В голосовании Роджерс обошел отметившихся хет-триками форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса и вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле, а также нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, сделавшего дубль в ворота «Зальцбурга» (4:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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