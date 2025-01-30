Игроков «Реала» спросили, с «Сити» или «Селтиком» они хотели бы сыграть в стыках ЛЧ. Рюдигер ответил: «Все равно»

Игроки «Реала» отреагировали на возможного соперника в стыковых матчах ЛЧ.

Мадридский клуб занял 11-е место по итогам общего этапа турнира. В матчах за выход в 1/8 финала соперника «Реала » определит жеребьевка, которая пройдет в пятницу – им станет либо «Селтик», либо «Ман Сити ».

Журналисты поинтересовались у игроков «Реала», с кем они предпочли бы сыграть. После матча с «Брестом» (3:0) их спросили: «Селтик» или «Сити»?

Антонио Рюдигер : «Все равно».

Лука Модрич : «Не знаю, посмотрим в пятницу».

Федерико Вальверде : «Мы должны победить, правильно?»

Орельен Тчуамени: «Оба».