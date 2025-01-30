Игроков «Реала» спросили, с «Сити» или «Селтиком» они хотели бы сыграть в стыках ЛЧ. Рюдигер ответил: «Все равно»
Игроки «Реала» отреагировали на возможного соперника в стыковых матчах ЛЧ.
Мадридский клуб занял 11-е место по итогам общего этапа турнира. В матчах за выход в 1/8 финала соперника «Реала» определит жеребьевка, которая пройдет в пятницу – им станет либо «Селтик», либо «Ман Сити».
Журналисты поинтересовались у игроков «Реала», с кем они предпочли бы сыграть. После матча с «Брестом» (3:0) их спросили: «Селтик» или «Сити»?
Антонио Рюдигер: «Все равно».
Лука Модрич: «Не знаю, посмотрим в пятницу».
Федерико Вальверде: «Мы должны победить, правильно?»
Орельен Тчуамени: «Оба».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: MadridXtra
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