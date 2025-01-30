«Ох, черт! Надеемся, что сыграем с «Бенфикой». «ПСЖ» – это отстойный вариант. Вы мне настроение испортили». Хавбек «Бреста» Ле-Мелу о стыках ЛЧ

Пьер Ле-Мелу не хотел бы встречи с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.

Согласно предварительной сетке , «Брест» может сыграть с «ПСЖ » или «Бенфикой» в 1/16 финала турнира.

«Ох, черт! Надеемся, что сыграем с «Бенфикой». «ПСЖ» – это отстойный вариант. Мы ведь знаем им, достаточно против них играем.

Было бы лучше, если бы мы встретились с «Бенфикой». Вы мне настроение испортили», – пошутил полузащитник «Бреста » Пьер Ле-Мелу в интервью Canal Plus