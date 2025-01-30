Тарханов о Гинере: «Сильнейший руководитель в истории российского футбола! Сделал ЦСКА одним из лучших клубов в России и Европе. Каких футболистов привозили! Сейчас много ошибок»
Александр Тарханов оценил работу президента ЦСКА Евгения Гинера.
– Евгений Гинер – сильнейший руководитель в истории российского футбола! Евгений Леннорович сделал ЦСКА одним из лучших клубов в России и Европе, выиграл Кубок УЕФА. При нем менеджмент был у армейцев очень сильный. Каких футболистов красно-синие привозили! А сейчас много стало ошибок…
– На что в этом сезоне претендует команда?
– ЦСКА сложно будет выиграть РПЛ, но за медали побороться можно. Многое зависит от того, как клуб проведет зимнюю трансферную кампанию», – сказал футбольный тренер.
После 18 туров Мир РПЛ ЦСКА с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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