Тарханов о Гинере: «Сильнейший руководитель в истории российского футбола! Сделал ЦСКА одним из лучших клубов в России и Европе. Каких футболистов привозили! Сейчас много ошибок»

Александр Тарханов оценил работу президента ЦСКА Евгения Гинера.

– Евгений Гинер – сильнейший руководитель в истории российского футбола! Евгений Леннорович сделал ЦСКА одним из лучших клубов в России и Европе, выиграл Кубок УЕФА. При нем менеджмент был у армейцев очень сильный. Каких футболистов красно-синие привозили! А сейчас много стало ошибок…

– На что в этом сезоне претендует команда?

– ЦСКА сложно будет выиграть РПЛ, но за медали побороться можно. Многое зависит от того, как клуб проведет зимнюю трансферную кампанию», – сказал футбольный тренер.

После 18 туров Мир РПЛ ЦСКА с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.