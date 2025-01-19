«Ахмат» взял на сборы лучшего бомбардира чемпионата Парагвая Родриго Руиса Диаса. Игрок прошел медосмотр и получил допуск к тренировкам
К «Ахмату» на сборах присоединился Родриго Руис Диас.
Ранее стало известно, что 25-летний форвард подписал контракт с клубом на 3,5 года.
Игрок выступал за клуб «2 мая» и стал лучшим бомбардиром осеннего чемпионата Парагвая (Клаусуры). В сезоне-2024 он провел 22 матча, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.
«К нашей команде на турецких сборах присоединился нападающий из чемпионата Парагвая Родриго Руис Диас.
После прохождения медицинского обследования он получил допуск к тренировкам. В ближайшие дни должен разрешиться вопрос с официальным оформлением перехода.
На днях [15 января] у Родриго был день рождения. Ему, а также другому новичку Вадиму Ульянову, перед началом занятия партнеры устроили приветственный коридор», – говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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