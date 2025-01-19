«Ахмат» взял на сборы лучшего бомбардира чемпионата Парагвая Родриго Руиса Диаса. Игрок прошел медосмотр и получил допуск к тренировкам

К «Ахмату» на сборах присоединился Родриго Руис Диас.

Ранее стало известно , что 25-летний форвард подписал контракт с клубом на 3,5 года.

Игрок выступал за клуб «2 мая» и стал лучшим бомбардиром осеннего чемпионата Парагвая (Клаусуры). В сезоне-2024 он провел 22 матча, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

«К нашей команде на турецких сборах присоединился нападающий из чемпионата Парагвая Родриго Руис Диас.

После прохождения медицинского обследования он получил допуск к тренировкам. В ближайшие дни должен разрешиться вопрос с официальным оформлением перехода.

На днях [15 января] у Родриго был день рождения. Ему, а также другому новичку Вадиму Ульянову , перед началом занятия партнеры устроили приветственный коридор», – говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата ».