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«Ахмат» взял на сборы лучшего бомбардира чемпионата Парагвая Родриго Руиса Диаса. Игрок прошел медосмотр и получил допуск к тренировкам

К «Ахмату» на сборах присоединился Родриго Руис Диас.

Ранее стало известно, что 25-летний форвард подписал контракт с клубом на 3,5 года.

Игрок выступал за клуб «2 мая» и стал лучшим бомбардиром осеннего чемпионата Парагвая (Клаусуры). В сезоне-2024 он провел 22 матча, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

«К нашей команде на турецких сборах присоединился нападающий из чемпионата Парагвая Родриго Руис Диас.

После прохождения медицинского обследования он получил допуск к тренировкам. В ближайшие дни должен разрешиться вопрос с официальным оформлением перехода. 

На днях [15 января] у Родриго был день рождения. Ему, а также другому новичку Вадиму Ульянову, перед началом занятия партнеры устроили приветственный коридор», – говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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Родриго Руис Диас
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Вадим Ульянов
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