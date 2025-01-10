«Ахмат» отдал Ловата в аренду «Гойясу» из бразильской Серии Б

«Ахмат» отдал Лукаса Ловата в аренду.

Защитник перешел в «Гойяс » из бразильской Серии Б на правах аренды.

Срок арендного соглашения – до конца 2025 года.

В этом сезоне Ловат провел 7 матчей в Мир РПЛ , отметившись 1 голом. С полной статистикой 27-летнего бразильца можно ознакомиться здесь .