«Ахмат» отдал Ловата в аренду «Гойясу» из бразильской Серии Б
«Ахмат» отдал Лукаса Ловата в аренду.
Защитник перешел в «Гойяс» из бразильской Серии Б на правах аренды.
Срок арендного соглашения – до конца 2025 года.
В этом сезоне Ловат провел 7 матчей в Мир РПЛ, отметившись 1 голом. С полной статистикой 27-летнего бразильца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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