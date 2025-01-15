«Ахмат» подписал вратаря «Кайрата» Ульянова. Контракт – до конца сезона с опцией продления на 3 года
«Ахмат» подписал вратаря «Кайрата» Вадима Ульянова.
Соглашение с 23-летним голкипером рассчитано до конца сезона и может быть продлено еще на 3 года после его завершения.
Ульянов выступал в чемпионате Казахстана с 2022 года – ранее он играл в России за «Строгино» и московский «Кайрат».
Фото: t.me/akhmatgrozny
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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