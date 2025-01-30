Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Рано говорить об этом. Лео знает, что лучше для его карьеры – мы позволим ему принять решение в свое время»
Лионель Скалони высказался о шансах Лионеля Месси сыграть на ЧМ-2026.
Турнир пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. 37-летний аргентинец выступает за «Интер Майами». В прошлом сезоне Месси забил 21 гол и сделал 11 передач за 22 игры в МЛС.
«Сейчас не время говорить об этом. Правда в том, что я не считаю этот вопрос актуальным.
Лео сам знает, что лучше для его карьеры, и мы должны позволить ему принять решение в свое время», – сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на DSports Radio.
Бекхэм о Месси: «Он сказал, что хочет жить только рядом с «Камп Ноу» после завершения карьеры. Никто не любит «Барсу» так же сильно, как Лео»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
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