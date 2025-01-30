«Интер Майами» обыграл «Университарио» по пенальти при 80 тысячах зрителей в Перу. Месси сыграл 73 минуты
Матч «Интер Майами» в Перу посетило 80 тысяч зрителей.
«Интер Майами» переиграл «Университарио» (0:0, 5:4 по пенальти) в товарищеском матче.
Нападающий американской команды Лионель Месси появился на поле в стартовом составе, сыграл 73 минуты и был заменен.
Игра прошла в Лиме на стадионе «Монументаль», который был заполнен полностью. Матч посетили 80 тысяч болельщиков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
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