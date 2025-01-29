«МЮ», «Тоттенхэм» и еще 5 клубов связались с «Баварией» по поводу аренды Теля. Игрок решил покинуть клуб
Ряд топ-клубов заинтересован в подписании Матиса Теля.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за последние сутки «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и еще пять неназванных клубов связывались с «Баварией» по поводу аренды 19-летнего форварда.
Вчера стало известно о решении Теля покинуть мюнхенский клуб, игрок хочет получать больше игрового времени. Сообщалось об интересе «Челси».
В текущем сезоне Бундеслиги Тель сыграл 8 матчей и отметился только одной результативной передачей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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