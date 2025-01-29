«МЮ», «Тоттенхэм» и еще 5 клубов связались с «Баварией» по поводу аренды Теля. Игрок решил покинуть клуб

Ряд топ-клубов заинтересован в подписании Матиса Теля.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за последние сутки «Манчестер Юнайтед », «Тоттенхэм » и еще пять неназванных клубов связывались с «Баварией» по поводу аренды 19-летнего форварда.

Вчера стало известно о решении Теля покинуть мюнхенский клуб, игрок хочет получать больше игрового времени. Сообщалось об интересе «Челси ».

В текущем сезоне Бундеслиги Тель сыграл 8 матчей и отметился только одной результативной передачей.