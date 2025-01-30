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Александр Тарханов: «Коррупция в российском футболе началась в лихие 90-е, когда был бандитизм. Сейчас в РПЛ нет договорных матчей, мне кажется»

Александр Тарханов высказался о коррупции в российском футболе.

– Да, я входил в комиссию по договорным матчам, существовавшую в РФС с 2011 по 2012 год. Чем мы занимались? Просматривали матчи, обменивались мнениями. Сложно доказать, что встреча была договорной. Это надо следить за всеми командами, за всеми игроками. Смотришь игру, вроде есть что-то подозрительное. А потом присматриваешься, вроде и нет ничего.

Был ли хоть один договорной матч за это время?

– Нет, ни одного договорного футбольного матча в России с 2011 по 2012 год не было. Подозрения были, но доказательств – нет.

На какие команды были подозрения?

– Да я уже забыл… Почти 15 лет прошло с тех пор.

Предлагали ли участвовать в договорных матчах когда-нибудь?

– Нет, мне никогда не предлагали участвовать в договорных матчах, потому что хорошо знали меня. Все понимали, что я в такие игры не играю. Так что лично ко мне никто не обращался.

Есть ли сейчас договорные матчи в России?

– Мне кажется, что сейчас в РПЛ нет договорных матчей. Да, к арбитрам есть вопросы. Но проблемы с судейством были всегда. В СССР все было по-другому. Поэтому можно сказать, что коррупция в российском футболе началась в лихие 90-е, когда был бандитизм», – сказал футбольный тренер.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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