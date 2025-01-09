Число потенциальных договорняков снизилось на 20% в 2024 году (Sportradar)

Sportradar опубликовал отчет о подозрительных матчах за 2024 год.

За прошедший год аналитическая компания выявила 1108 потенциально договорных матчей – на 20% меньше, чем за 2023 год.

Подозрительные игры были зафиксированы в 12 видах спорта в 95 странах. Большинство потенциальных договорняков приходится на Европу – 439.

Большая часть подозрительных матчей зафиксирована в футболе – 721.

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