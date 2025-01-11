Быстров о договорняках: «Дико, когда молодых пацанов убирают, а организаторов не трогают. Если никого не сажают, значит, это разрешено в России»

Владимир Быстров высказался о проблеме договорных матчей.

В декабре КДК РФС отстранил пятерых игроков молодежной команды «Пари НН » от футбола, одного из них – пожизненно.

«Недавно отстранили пацанов в молодежке «Пари НН » за ставки, и у меня возник вопрос – почему уголовные дела не возбудили на тех, кто их привлек к этому? Почему люди, которые это организовали, не сели в тюрьму? Молодых пацанов дисквалифицировали, а людей, которые этот процесс запустили, не трогают… Всем известны фамилии этих людей!

Я никогда не участвовал в схожих матчах и не знаю, как это происходит. Если никого не сажают, значит, это разрешено в России. Для меня дико, когда молодых пацанов убирают, а организаторов не трогают», – сказал экс-игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Быстров.