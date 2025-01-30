Солтмурад Бакаев не удивлен переходу Хвичи в «ПСЖ»: «Вера в Бога во многом помогает ему. Я только рад за него, переживаю и болею»

Солтмурад Бакаев считает, что Хвиче Кварацхелии помогает вера в Бога.

– Не считаешь ли, что итальянский чемпионат более конкурентный, и Хвича может остановиться в своем развитии в Париже?

– Он прошел этот итальянский этап. В России в какой‑то момент он начал понимать, что ему все легко дается, неинтересно. Хвича хотел новых вызовов. Я могу по себе сказать: выиграй я чемпионат и Кубок России, более чем уверен, хотел бы уехать куда‑то, поставить новые цели, что‑то еще выиграть.

Думаю, и Хвича хочет расти, ставить новые вызовы перед собой, ковать свое будущее. Поэтому не думаю, что он начнет деградировать, что уровень его игры упадет. Наоборот, с такими партнерами он будет только прогрессировать.

– Не удивлен, что его карьера так мощно выстрелила?

– Вообще нет. Хвича – верующий. Вера в Бога во многом помогает ему. Я только рад за него, переживаю и болею. То же касается и Зурико Давиташвили . Вроде он ушел из «Рубина » в такие команды как «Ротор» и тульский «Арсенал», но сейчас он во Франции и тоже хорошо играет.

В какой‑то момент мы с Зурико были прямыми конкурентами за позицию, я и эту конкуренцию выиграл. Но сейчас он играет во Франции, а я – в РПЛ . Так что, как я всегда говорю, возможно все, – сказал полузащитник «Акрона».