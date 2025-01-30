Энрике о выходе в стыки ЛЧ: «Я очень рад, у «ПСЖ» была худшая жеребьевка. Мы готовы сыграть с кем угодно»

Луис Энрике подвел итоги общего этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» занял 15-е место в таблице по итогам этой стадии турнира, набрав 13 очков в 8 турах, и сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала. Сегодня парижане обыграли «Штутгарт » со счетом 4:1.

«Я очень рад. У нас была худшая жеребьевка с самого начала, у нас не очень хорошо шли дела в турнирной таблице. Но с первого матча мы боролись за то, чтобы набирать очки, и у нас получилось».

О хет-трике Дембеле

«Это футбольная команда. Бывают моменты, когда нападающие проявляют себя очень хорошо, как, например, Барколя в начале. Теперь это Усман Дембеле . Может быть, позже это будет Гонсалу Рамуш , или Ли Кан Ин, Кварацхелия , Дезире Дуэ… Это команда».

О встрече с «Боруссией» или «Монако» в стыках

«Таково соревнование, мы должны принять его. Жеребьевка для нас кое-что приберегла. Мы готовы сыграть с кем угодно. Мы подготовимся к матчу наилучшим образом», – сказал главный тренер «ПСЖ».