Фердинанд о встрече «Ман Сити» с «Реалом» или «Баварией» в стыках ЛЧ: «Шанс напомнить всем, что вы способны обыграть любую команду мира»
Рио Фердинанд высказался о возможных соперниках «Манчестер Сити» в стыках ЛЧ.
Команда Пепа Гвардиолы финишировала на 23-м месте в таблице общего этапа. В стыковых матчах за право играть в 1/8 финала «горожане» сыграют с «Реалом» или «Баварией».
«Это шанс напомнить всем, кто вы и что из себя представляете. О качествах вашей команды и о том, что вы способны обыграть любую команду в мире», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.
«Бавария»/«Реал» грозят «Сити», «Юве» идет на «Милан». Ждем топ-матчи уже в стыках ЛЧ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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