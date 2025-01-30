Фердинанд о встрече «Ман Сити» с «Реалом» или «Баварией» в стыках ЛЧ: «Шанс напомнить всем, что вы способны обыграть любую команду мира»

Рио Фердинанд высказался о возможных соперниках «Манчестер Сити» в стыках ЛЧ.

Команда Пепа Гвардиолы финишировала на 23-м месте в таблице общего этапа. В стыковых матчах за право играть в 1/8 финала «горожане» сыграют с «Реалом » или «Баварией».

«Это шанс напомнить всем, кто вы и что из себя представляете. О качествах вашей команды и о том, что вы способны обыграть любую команду в мире», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.

«Бавария»/«Реал» грозят «Сити», «Юве» идет на «Милан». Ждем топ-матчи уже в стыках ЛЧ