Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» возрастная команда: де Брюйне 34 года, Гюндогану – 33. Замен нет, они играют много. «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Брайтон» намного лучше нас»

Пеп Гвардиола указал на возраст состава «Манчестер Сити».

«У нас возрастная команда. Кевину де Брюйне 34 года, Илкаю Гюндогану – 33. Еще Матео Ковачич . У нас нет замены им, поэтому они получают много игрового времени.

Поэтому мы очень благодарны за те старания, которые прикладывают Гюндоган, Ковачич и, конечно, Кевин.

Но мне немного страшно играть матчи против «Ньюкасла », «Ливерпуля », «Арсенала », «Астон Виллы», «Брайтона» – они намного лучше нас», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

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