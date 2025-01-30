Геркус о словах Лама: «Игра Германии на ЧМ в России не была ущербом? Помните, как они «сгорели» Мексике? Когда футболист начинает рассуждать о политике, это всегда неприятно»
Илья Геркус высказался о словах Филиппа Лама о ЧМ в России.
В конце декабря бывший защитник «Баварии» и сборной Германии заявил, что Европа «немного пострадала» из-за проведения чемпионата мира в России и Катаре.
«А игра сборной Германии на чемпионате мира не была ущербом? Помните, как они «сгорели» Мексике? Пусть Филипп Лам лучше об этом поговорит.
Когда футболист начинает рассуждать о политике, это всегда неприятно», – заявил бывший президент «Локомотива».
На ЧМ-2018 сборная Германии заняла последнее место в группе F с Мексикой, Южной Кореей и Швецией.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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