Геркус о словах Лама: «Игра Германии на ЧМ в России не была ущербом? Помните, как они «сгорели» Мексике? Когда футболист начинает рассуждать о политике, это всегда неприятно»

Илья Геркус высказался о словах Филиппа Лама о ЧМ в России.

В конце декабря бывший защитник «Баварии» и сборной Германии заявил , что Европа «немного пострадала» из-за проведения чемпионата мира в России и Катаре.

«А игра сборной Германии на чемпионате мира не была ущербом? Помните, как они «сгорели» Мексике? Пусть Филипп Лам лучше об этом поговорит.

Когда футболист начинает рассуждать о политике, это всегда неприятно», – заявил бывший президент «Локомотива».

На ЧМ-2018 сборная Германии заняла последнее место в группе F с Мексикой, Южной Кореей и Швецией.