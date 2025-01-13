Олег Иванов о словах Лама про ЧМ: «У него русофобское настроение, предвзято относится. В Европе редко может быть, что из‑за стадиона преобразится весь город»

Олег Иванов оценил слова Филиппа Лама о чемпионате мира в России.

Бывший защитник сборной Германии ранее заявил , что Европа «немного пострадала» из-за прошедших России и Катаре чемпионатов мира.

«Это говорит о том, что человек предвзято относится к России. Наверное, ЧМ повлиял с точки зрения инфраструктуры.

В Европе редко может быть, что из‑за стадиона преобразится весь город. Может, из‑за этого он так говорит. У него русофобское настроение», – сказал полузащитник «Рубина» Олег Иванов.