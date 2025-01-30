Карло Анчелотти: «Реалу» не нравится играть с «Ман Сити». И новый формат ЛЧ не нравится, матчей слишком много, а я за снижение нагрузки на футболистов»

Карло Анчелотти предпочел бы не встречаться с «Манчестер Сити» в стыковых матчах.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов стало известно, что следующим соперником «Реала» будут либо «горожане», либо «Селтик ».

«Подождем жеребьевку. Если выпадет «Сити», то будет сложнее, конечно. Мы довольны, но жаль, что в этом розыгрыше ЛЧ не проснулись раньше.

«Сити» с большей вероятностью выиграет Лигу чемпионов [чем «Селтик»]. Такова реальность. Нам не нравится с ним играть.

И мне не нравится формат. Матчей слишком много, моя идея заключается в том, чтобы матчей было меньше, чтобы снизить нагрузку на футболистов», – сказал главный тренер «Реала ».

«Бавария»/«Реал» грозят «Сити», «Юве» может выйти на «Милан». Ждем топ-матчи уже в стыках ЛЧ