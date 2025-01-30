Доннарумма об истекающем контракте с «ПСЖ»: «Надеюсь остаться и продлить соглашение. Это мой дом. Чувствую себя здесь очень хорошо»

Джанлуиджи Доннарумма изъявил желание остаться в «ПСЖ».

Действующее соглашение итальянского вратаря и французского клуба истекает в 2026 году.

«Да, я надеюсь остаться и продлить соглашение. Это мой дом. Чувствую себя здесь очень хорошо. Надеюсь продолжить хорошую работу в Париже», – сказал Джанлуиджи Доннарумма .

Ранее сообщалось , что футболист хочет зарабатывать 12 миллионов евро в год по новому договору. Парижане предлагают 8 миллионов евро.