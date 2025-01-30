Доннарумма об истекающем контракте с «ПСЖ»: «Надеюсь остаться и продлить соглашение. Это мой дом. Чувствую себя здесь очень хорошо»
Джанлуиджи Доннарумма изъявил желание остаться в «ПСЖ».
Действующее соглашение итальянского вратаря и французского клуба истекает в 2026 году.
«Да, я надеюсь остаться и продлить соглашение. Это мой дом. Чувствую себя здесь очень хорошо. Надеюсь продолжить хорошую работу в Париже», – сказал Джанлуиджи Доннарумма.
Ранее сообщалось, что футболист хочет зарабатывать 12 миллионов евро в год по новому договору. Парижане предлагают 8 миллионов евро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
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