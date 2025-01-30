Компани о возможной игре с «Ман Сити»: «Мы на той стадии ЛЧ, где топ-матчи ожидаемы. «Бавария» должна быть готова ко всему»

Венсан Компани не переживает из-за возможной встречи с «Манчестер Сити».

«Бавария» обыграла «Слован» (3:1) в последнем туре общего этапа Лиги чемпионов и вышла в плей-офф, где может сыграть с «горожанами».

О матче и раунде плей-офф

«У нас было много атакующих игроков на поле, были большие шансы сделать счет 4:0. Мы ими не воспользовались.

Я не заглядываю слишком далеко [в вопросе соперника по плей-офф]. С кем бы мы ни встретились, нам нужно снова набрать обороты и быть энергичными».

О возможности встречи с «Ман Сити» в плей-офф

«Мы на той стадии турнира, когда топ-матчи ожидаемы. Так что мы должны быть готовы ко всему», – сказал тренер «Баварии».

Предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией»