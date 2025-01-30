«Бавария» стала третьей среди немецких клубов по итогам общего этапа ЛЧ. «Байер» и «Боруссия» ее опередили

«Бавария» выступила на общем этапе Лиги чемпионов хуже «Байера» и «Боруссии».

Команда Венсана Компани заняла 12-е место в таблице по итогам этой стадии турнира, набрав 15 очков в 8 матчах. Она сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.

Мюнхенцев опередили другие два клуба Бундеслиги: «Байер » набрал 16 баллов и финишировал 6-м, дортмундская «Боруссия » заняла 10-ю строчку с 15 очками.

Еще один клуб из Германии, «Штутгарт », стал 26-м и вылетел из турнира. На его счету 10 очков.