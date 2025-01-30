Артета после 2:1 с «Жироной»: «Надеюсь, «Арсенал» будет сильнее верить в то, что мы хорошая команда и можем противостоять кому угодно»

Микель Артета призвал игроков «Арсенала» поверить в себя после победы в ЛЧ.

В последнем туре общего этапа Лиги чемпионов «канониры» на выезде обыграли «Жирону» (2:1). С 19 очками «Арсенал» занял третье место и напрямую вышел в 1/8 финала.

«Сейчас все отлично, дела идут хорошо. Мы выиграли последние четыре матча в Лиге чемпионов, но победить в этом турнире очень сложно. В целом команда была очень стабильна, несмотря на все проблемы, с которыми пришлось столкнуться.

Надеюсь, в раздевалке будет больше веры в то, что мы хорошая команда, можем противостоять кому угодно и побеждать», – сказал тренер «Арсенала».