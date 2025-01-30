«Арсенал» обыграл «Жирону» в гостях – 2:1! Нванери забил победный мяч
«Арсенал» в гостях победил «Жирону» (2:1) в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Арно Данджума открыл счет на 28-й минуте. Жоржиньо на 38-й забил ответный мяч с пенальти. Итан Нванери на 42-й вывел «канониров» вперед. Кристиан Стуани отличился на 77-й, однако мяч не засчитали.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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