«Дортмунд» обыграл «Шахтер» – 3:1. У Гирасси дубль, Бенсебайни тоже забил
«Боруссия» победила «Шахтер» (3:1) в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 17-й минуте счет открыл Серу Гирасси. На 44-й форвард «Боруссии» оформил дубль. На 50-й забил Марлон Гомес, на 79-й – Рами Бенсебайни.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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