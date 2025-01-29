«Барселона» просит Мендеша убедить Фати уйти в аренду. Вингер хочет остаться
«Барселона» добивается ухода Ансу Фати.
Diario Sport сообщает, что в «блаугране» вингеру посоветовали уйти в аренду до конца сезона, чтобы получать игровую практику, но футболист не согласен на такой вариант.
Руководство каталонцев обратилось к Жорже Мендешу, агенту 22-летнего игрока, чтобы тот постарался переубедить клиента.
«Барселона» хотела бы летом окончательно решить вопрос о будущем Фати, но для этого нужно, чтобы тот выходил на поле и проявлял себя.
Подчеркивается, что у Мендеша есть запросы от турецких, португальских, испанских команд.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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