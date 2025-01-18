Фати 4-й раз подряд не попал в заявку «Барсы». Клуб готов продать игрока
Ансу Фати 4-й раз подряд не попал в заявку «Барсы».
Футболиста нет в списке игроков на сегодняшний матч против «Хетафе» в Ла Лиге.
«Клуб определенно открыл двери для его ухода, теперь решение за игроком», – написал Фабрицио Романо об очередном непопадании Фати в заявку.
Матч «Барсы» и «Хетафе» состоится сегодня. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
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