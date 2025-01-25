Тренеры и боссы «Барселоны» были бы рады уходу Фати. Вингер настроен остаться, несмотря на дефицит практики
«Барселона» хотела бы расстаться с Ансу Фати.
Marca утверждает, что и тренерский штаб, и руководство «блауграны» были бы рады, если бы вингер покинул команду, поскольку он почти не играет и лишается возможности полноценно развиваться.
Сам футболист твердо настроен остаться, несмотря на дефицит практики. Не изменил его мнения даже разговор с Ханси Фликом: главный тренер дал понять Фати, что в атаке очень высокая конкуренция, а потому Ансу нужно показывать свой максимум при каждой возможности.
При этом в «Барселоне» надеются, что Фати, как и в случае с арендой в «Брайтон», все же изменит мнение в последний момент и уйдет в другую команду.
В этом сезоне 22-летний игрок принял участие в 4 матчах Ла Лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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