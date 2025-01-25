Тренеры и боссы «Барселоны» были бы рады уходу Фати. Вингер настроен остаться, несмотря на дефицит практики

«Барселона» хотела бы расстаться с Ансу Фати.

Marca утверждает, что и тренерский штаб, и руководство «блауграны» были бы рады, если бы вингер покинул команду, поскольку он почти не играет и лишается возможности полноценно развиваться.

Сам футболист твердо настроен остаться, несмотря на дефицит практики. Не изменил его мнения даже разговор с Ханси Фликом : главный тренер дал понять Фати, что в атаке очень высокая конкуренция, а потому Ансу нужно показывать свой максимум при каждой возможности.

При этом в «Барселоне» надеются, что Фати, как и в случае с арендой в «Брайтон», все же изменит мнение в последний момент и уйдет в другую команду.

В этом сезоне 22-летний игрок принял участие в 4 матчах Ла Лиги . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .