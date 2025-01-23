Дурана хочет подписать «Аль-Наср» Роналду. 21-летний форвард «Астон Виллы» заинтересован в трансфере (Санти Ауна)
Джон Дуран интересен саудовскому «Аль-Насру».
Ранее «Астон Вилла» отклонила устное предложение «ПСЖ» о трансфере форварда за 75 млн евро, сообщает журналист Санти Ауна.
По информации Ауны, теперь в гонку за игрока вступил «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду. Утверждается, что Дуран очень заинтересован в переходе в саудовский клуб.
В этом сезоне колумбиец провел 19 матчей в АПЛ и забил 7 голов. С полной статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Санти Ауны
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