Дурана хочет подписать «Аль-Наср» Роналду. 21-летний форвард «Астон Виллы» заинтересован в трансфере (Санти Ауна)

Джон Дуран интересен саудовскому «Аль-Насру».

Ранее «Астон Вилла » отклонила устное предложение «ПСЖ » о трансфере форварда за 75 млн евро, сообщает журналист Санти Ауна.

По информации Ауны, теперь в гонку за игрока вступил «Аль-Наср », где играет Криштиану Роналду. Утверждается, что Дуран очень заинтересован в переходе в саудовский клуб.

В этом сезоне колумбиец провел 19 матчей в АПЛ и забил 7 голов. С полной статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь .