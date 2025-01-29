Медведев о трансфере Саласара из «Браги» в «Зенит»: «Ждите официальных сообщений»

В «Зените» отреагировали на новость о трансфере Родриго Саласара.

Сообщалось , что петербургский клуб купит полузащитника «Браги» за 22 млн евро с бонусами.

«Ждите официальных сообщений», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

В этом сезоне Саласар принял участие в 10 матчах чемпионата Португалии и сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .