Медведев о трансфере Саласара из «Браги» в «Зенит»: «Ждите официальных сообщений»
В «Зените» отреагировали на новость о трансфере Родриго Саласара.
Сообщалось, что петербургский клуб купит полузащитника «Браги» за 22 млн евро с бонусами.
«Ждите официальных сообщений», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
В этом сезоне Саласар принял участие в 10 матчах чемпионата Португалии и сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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