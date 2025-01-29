«Байер» арендовал у «Астон Виллы» хавбека Буэндиа c опцией выкупа за 20 млн евро
«Байер» подписал Эмилиано Буэндиа.
Леверкузенцы объявили о переходе полузащитника из «Астон Виллы» на правах аренды. Трансфер связан с травмой у Мартена Терье.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что у клуба Бундеслиги будет право выкупить аргентинца за 20 млн евро. Всю зарплату «Байер» берет на себя.
В этом сезоне Буэндиа принял участие в 12 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: bayer04.de
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Байера»
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