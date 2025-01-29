«Байер» арендовал у «Астон Виллы» хавбека Буэндиа c опцией выкупа за 20 млн евро

«Байер» подписал Эмилиано Буэндиа.

Леверкузенцы объявили о переходе полузащитника из «Астон Виллы » на правах аренды. Трансфер связан с травмой у Мартена Терье.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает , что у клуба Бундеслиги будет право выкупить аргентинца за 20 млн евро. Всю зарплату «Байер » берет на себя.

В этом сезоне Буэндиа принял участие в 12 матчах АПЛ , не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: bayer04.de