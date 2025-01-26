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«Байеру» интересен Буэндиа. Хавбек «Астон Виллы» может уйти в аренду с выкупом

«Байер» заинтересован в приобретении Эмилиано Буэндиа.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, немецкий клуб хочет взять 28-летнего хавбека с возможностью выкупа. «Астон Вилла» требует, чтобы в договоре был прописан обязательный выкуп.

В текущем сезоне Буэндиа провел за англичан 18 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт рассчитан до конца июня 2026 года.

Отмечается, что на аргентинца претендует еще одна команда, название которой не уточняется.

Вингер «Байера» Терье выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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