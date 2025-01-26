«Байеру» интересен Буэндиа. Хавбек «Астон Виллы» может уйти в аренду с выкупом

«Байер» заинтересован в приобретении Эмилиано Буэндиа.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, немецкий клуб хочет взять 28-летнего хавбека с возможностью выкупа. «Астон Вилла » требует, чтобы в договоре был прописан обязательный выкуп.

В текущем сезоне Буэндиа провел за англичан 18 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт рассчитан до конца июня 2026 года.

Отмечается, что на аргентинца претендует еще одна команда, название которой не уточняется.

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