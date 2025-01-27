«Байер» арендует хавбека «Астон Виллы» Буэндиа до конца сезона с правом выкупа. Клубы договорились

Эмилиано Буэндиа близок к переходу в «Байер» из «Астон Виллы».

Клубы договорились о переходе 28-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

В ближайшее время футболист пройдет медосмотр для своей новой команды.

В текущем сезоне АПЛ Буэндиа провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями. Статистику аргентинца можно найти здесь .