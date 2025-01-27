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«Байер» арендует хавбека «Астон Виллы» Буэндиа до конца сезона с правом выкупа. Клубы договорились

Эмилиано Буэндиа близок к переходу в «Байер» из «Астон Виллы».

Клубы договорились о переходе 28-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

В ближайшее время футболист пройдет медосмотр для своей новой команды. 

В текущем сезоне АПЛ Буэндиа провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями. Статистику аргентинца можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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