«Байер» арендует хавбека «Астон Виллы» Буэндиа до конца сезона с правом выкупа. Клубы договорились
Эмилиано Буэндиа близок к переходу в «Байер» из «Астон Виллы».
Клубы договорились о переходе 28-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
В ближайшее время футболист пройдет медосмотр для своей новой команды.
В текущем сезоне АПЛ Буэндиа провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями. Статистику аргентинца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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