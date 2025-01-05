«Спартаку» интересен Саласар из «Браги». Хавбек – приоритетная цель клуба зимой, ведутся неформальные переговоры (Metaratings)
«Спартак» намерен подписать Родриго Саласара из «Браги».
По информации Metaratings.ru, московский клуб неформально общается со стороной 25-летнего полузащитника. Уругваец – приоритетная цель «Спартака» на зимнее трансферное окно.
Накануне Саласар пропустил матч чемпионата Португалии против «Бенфики» (2:1) из-за проблем со здоровьем.
Хавбек перешел в «Брагу» из «Шальке» в 2023 году за 5 млн евро. За португальскую команду он провел 69 матчей, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач.
В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Родриго забил 2 гола и сделал 4 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Transfermarkt оценивает игрока в 16 млн евро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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