В «Браге» опровергли интерес «Спартака» к Саласару: «Неправда»
В «Браге» опровергли информацию об интересе «Спартака» к Родриго Саласару.
Сообщалось, что между клубами ведутся неформальные переговоры о трансфере уругвайского полузащитника.
– Действительно ли Саласар может перейти в «Спартак», как об этом пишут в СМИ?
– Это неправда, – сказал директор по скаутингу «Браги» Паулу Менесес.
В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Саласар забил 2 гола и сделал 4 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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