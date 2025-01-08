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В «Браге» опровергли интерес «Спартака» к Саласару: «Неправда»

В «Браге» опровергли информацию об интересе «Спартака» к Родриго Саласару.

Сообщалось, что между клубами ведутся неформальные переговоры о трансфере уругвайского полузащитника.

– Действительно ли Саласар может перейти в «Спартак», как об этом пишут в СМИ?

– Это неправда, – сказал директор по скаутингу «Браги» Паулу Менесес.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Саласар забил 2 гола и сделал 4 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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