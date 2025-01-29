Лапочкин про ВАР: «Если в России отменить, ключевых ошибок будет намного больше. Подрастает поколение, которое без него и не судило»

Сергей Лапочкин не рекомендовал бы отменять видеоповторы в Мир РПЛ.

– В Швеции ВАР не было, и они решили его не вводить. В Норвегии отменили.

ВАР-технология очень дорогая, наверное, клубы решили сэкономить. Если в России отменить ВАР, то ключевых ошибок будет намного больше. Сомневаюсь,что в ближайшее время в России отменят ВАР.

– А почему ключевых ошибок будет больше? Судьи будут знать, что их никто не подстрахует, и будут более ответственно принимать решения.

– Мы же видим, что ВАР исправляет много ошибок. Подрастает поколение, которое без ВАР не судило РПЛ . Первый дивизион они не судят. Поэтому и появляются опасения, – сказал экс-судья.

Против видеоповторов проголосовали 19 из 32 клубов 1-й и 2-й лиг Норвегии. Федерации рекомендовано отказаться от системы ВАР