Лапочкин про ВАР: «Если в России отменить, ключевых ошибок будет намного больше. Подрастает поколение, которое без него и не судило»
Сергей Лапочкин не рекомендовал бы отменять видеоповторы в Мир РПЛ.
– В Швеции ВАР не было, и они решили его не вводить. В Норвегии отменили.
ВАР-технология очень дорогая, наверное, клубы решили сэкономить. Если в России отменить ВАР, то ключевых ошибок будет намного больше. Сомневаюсь,что в ближайшее время в России отменят ВАР.
– А почему ключевых ошибок будет больше? Судьи будут знать, что их никто не подстрахует, и будут более ответственно принимать решения.
– Мы же видим, что ВАР исправляет много ошибок. Подрастает поколение, которое без ВАР не судило РПЛ. Первый дивизион они не судят. Поэтому и появляются опасения, – сказал экс-судья.
Против видеоповторов проголосовали 19 из 32 клубов 1-й и 2-й лиг Норвегии. Федерации рекомендовано отказаться от системы ВАР
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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