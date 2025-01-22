Против видеоповторов проголосовали 19 из 32 клубов 1-й и 2-й лиг Норвегии. Федерации рекомендовано отказаться от системы ВАР

В Норвегии решили отказаться от использования видеоповторов.

19 из 32 клубов первого и второго дивизионов проголосовали за избавление от системы ВАР. Опросу предшествовали четыре месяца консультаций с участием команд, игроков, болельщиков.

Норвежской футбольной ассоциации рекомендовано претворить в жизнь волю большинства клубов. Ожидается, что окончательное решение будет принято футбольными властями в марте.

По сведениям источников ESPN , есть вероятность, что руководящий орган не согласится принять меры.

Из-за протестов против ВАР отменен матч «Русенборг» – «Лиллестрем». Норвежские фанаты бросали на поле фискекакеры, теннисные мячи и дымовые шашки – игру останавливали 4 раза