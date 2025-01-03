«Хуже, чем «Зенит» и «Динамо» Махачкала, не судят никого». Лапочкин о судействе
«Мне не совсем корректно говорить про «Зенит», чтобы я не сказал, скажут, что я прозенитовский. Но когда я судил в Суперкубке матч «Зенита» против «Локомотива» – «Зенит» проиграл и был недоволен судейством.
Мне кажется, хуже, чем «Зенит» и «Динамо» Махачкала не судят никого.
Во всех последних матчах «Краснодара» все решения были понятные. В матче с «Локо», конечно, Ненахов играл рукой, и надо было назначать пенальти. Но до этого Черников нарушил правила. Это правила игры в футбол.
Эмоции «Краснодара» понятны. То, что «Краснодар» потерял ту игру, которая у них была, и то, что судьи в начале сезона ошибались больше в пользу «Краснодара» – это правда. Но в конце сезона судьи принимали решения правильные, но против «Краснодара». Конечно, тренер нервничает», – сказал бывший арбитр ФИФА.
Ранее Мурад Мусаев назвал странными решения судей в последних играх «Краснодара».
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