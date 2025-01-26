Мусаев об интересе к игрокам «Краснодара»: «Есть спрос, но мы хотим подготовиться к расставанию. Даже с европейскими топ-лигами говорим только о трансферах на лето»
Мурад Мусаев рассказал об интересе к игрокам «Краснодара» в зимнее трансферное окно.
«Есть спрос на большую группу футболистов, периодически приходят предложения. Но мы хотим запланированно расставаться с нашими игроками, особенно с нашими лидерами. Условно, никто не может прийти за пять дней до закрытия трансферного окна и сказать, что, например, «мы у вас забираем Эдуарда Сперцяна». Мы хотим подготовиться к этому.
Даже если сейчас кто‑то обращается из сильных европейских чемпионатов, то мы говорим, что можем разговаривать о трансферах только на лето. Мы идем в лидирующей группе и не можем делать неподготовленные трансферы.
Надеюсь, что если будут какие‑то изменения по нашим лидерам, то это уже будет летом», – сказал главный тренер «Краснодара».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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