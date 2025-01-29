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  • Тренер «Палмейраса» Феррейра: «Господин по фамилии Клопп за 8 лет в «Ливерпуле» выиграл меньше титулов, чем я здесь за 4-5 лет. Не говорите мне о жажде трофеев – она у меня в крови»
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Тренер «Палмейраса» Феррейра: «Господин по фамилии Клопп за 8 лет в «Ливерпуле» выиграл меньше титулов, чем я здесь за 4-5 лет. Не говорите мне о жажде трофеев – она у меня в крови»

Тренер «Палмейраса» в ответ на критику сравнил себя с Юргеном Клоппом.

Бывший главный тренер «Ливерпуля», занимающий пост руководителя футбольного направления компании Red Bull, присутствовал на матче «Палмейраса» и «Ред Булл Брагантино» (0:0) в чемпионате штата Паулиста.

«Здесь был господин по фамилии Клопп, и за восемь лет работы в «Ливерпуле» он выиграл меньше титулов, чем я получил здесь. Прошло восемь лет, верно? Не стоит говорить о жажде трофеев, она у меня в крови. Он провел в «Ливерпуле» восемь лет и выиграл меньше титулов, чем мы здесь за четыре или пять лет.

Я проектный тренер, и это не изменится. Я хозяин своей судьбы и хозяин своей души, я там, где хочу быть, мне здесь нравится. Я здесь, потому что хочу этого, потому что хочу побеждать, и ни один клуб в мире на данный момент не предоставит мне таких условий.

Я здесь, потому что, на мой взгляд, «Палмейрас», безусловно, лучший клуб в Бразилии. Вот почему я все еще здесь – он дает мне признание и возможность бороться за титулы, вовремя платит всем сотрудникам, и я разделяю эти ценности и идентичность.

За последний год мы создали идентичность, и мы будем продолжать созидать независимо от критики извне, которая, возможно, является заслуженной в данный момент. Посторонние не будут указывать путь, по которому я должен идти, или направление, в котором мы должны следовать», – сказал Абел Феррейра.

Клопп выиграл с «Ливерпулем» АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также побеждал на клубном чемпионате мира.

Феррейра, возглавивший «Палмейрас» в 2020-м, дважды становился с клубом чемпионом бразильской Серии А, выигрывал Кубок и Суперкубок Бразилии, два раза победил в Кубке Либертадорес, трижды – в Лиге Паулиста, а также завоевывал Рекопу.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoЮрген Клопп
logoвысшая лига Бразилия
logoПалмейрас
Абел Феррейра
logoРед Булл Брагантино
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
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