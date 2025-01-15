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Клопп об отказе от роли тренера: «Я всегда говорил, что люблю свою работу. Но после тысячи матчей и пресс-конференций мне захотелось чего-то нового»

Юрген Клопп объяснил, почему отказался от продолжения тренерской карьеры.

57-летний немецкий специалист стал руководителем футбольного направления Red Bull.

Он занял эту должность после ухода с поста главного тренера «Ливерпуля», где отработал 9 лет. 

«Я сделал такой выбор, потому что это другая роль. Я всегда говорил, что люблю свою работу. Но после тысячи матчей и пресс-конференций мне захотелось чего-то нового. 

Для данного этапа моей жизни это идеальный шаг. У меня фантастическая команда. Все увлечены процессом. Я абсолютно счастлив этим заниматься. 

Я не буду тренером в организации Red Bull. Я останусь в текущей роли, насколько могу гарантировать. В то же время, меня спрашивают, где я буду через 3-5 лет – кто знает. Но надеюсь, что мы создадим такую структуру, что вопросы о тренерстве не будут задаваться. Это было бы круто», – сказал Клопп

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sky Sports
logoНью-Йорк Ред Буллс
logoРБ Лейпциг
logoРед Булл Брагантино
logoЛиверпуль
logoРед Булл Зальцбург
logoЮрген Клопп
logoпремьер-лига Англия
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